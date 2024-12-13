Он также объяснил, почему ходил на свидание с Кристиной Соловий.

Лидер украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащий Женя Галич рассказал, были ли измены в браке с женой Валерией.

Пара уже более 15 лет вместе. Но недавно артист рассказывал, что ходил на свидание с певицей Кристиной Соловий. Однако сейчас решил все объяснить. В частности, мужчина отметил, что у него особая манера общения с женщинами, о которой знает жена.

"У каждого человека есть свой тип общения с людьми. Вот с женщинами у меня пикантный тип общения, я флиртую, делаю комплименты. Я был таким 10 лет назад и 20 лет назад. Жена прекрасно это понимает, она меня знала 20 лет назад, она знает, какой я и что это ничего не значит. Мы проговаривали это неоднократно и от нее была классная фраза: "Тебе не хватает флирта? Окей, флиртуй. А мне не хватает романтики, то я буду просто гулять с парнями по улицам". И я такой: "Как это? Нет", - вспомнил Женя в интервью Славе Демину.

Певец отметил, что всегда был честен со своей возлюбленной. А потому встречу с Соловий не расценивает как измену.

"Измены не было. И в предыдущих отношениях я не изменял. Мой флирт может дойти до каких-то сексп*дй*бов. Поцелуи? Нет, это предел. А свидание с Кристиной Соловий - это было как дружеское свидание, построенное на таком взаимном флирте, мы не целовались. Я назвал это свиданием, но на самом деле мне неудобно перед Лерой, что это так прозвучало. Никаких там свиданий непосредственно, например, ресторан, отель или прогулка по ночному городу, кабриолет - ничего такого не было. На самом деле было такое как пофлиртовать, попикантничать немножко, такой вайб был на тот момент. А это было освещено, как с точки зрения интимного свидания".

К слову, Женя и Валерия воспитывают двух общих детей: дочь Еву и сына Данила.

Напомним, ранее известный украинский певец Женя Галич ответил на слухи о разводе с женой.

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