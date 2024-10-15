Женя Галич признался, что обратился за помощью к психологу.

Украинский музыкант, солист группы O.Torvald и военный Женя Галич впервые прокомментировал слухи о разводе с женой. Артист, который ранее признался, что у него была депрессия, рассказал, как чувствует себя сейчас.

Слухи о возможном разводе спровоцировал сам Галич. Недавно он заявлял, что пытался позвать на свидание Юлию Санину, которая, кстати, также замужем. Однако певец не уточнял, когда именно это было.

Как известно, Женя скрывает свою избранницу, с которой уже 15 лет в браке, и двух детей - сына Даниила и дочь Еву. Сейчас семья знаменитости живет за границей из-за полномасштабного вторжения в Украине. Однако, несмотря на редкие встречи, музыкант отмечает, что он до сих пор женат, а в отношениях с любимой у них все прекрасно.

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"Я женат, семьянин, папа двух прекрасных детей. Все хорошо. Мы не планируем расставаться", - подчеркнул лидер O.Torvald.

А также исполнитель высказался о своем психоэмоциональном состоянии на фоне заявлений о депрессии. По его словам, терапия пошла ему на пользу и сейчас он чувствует себя значительно лучше. Галич поделился, что также запустил проект по психологической помощи военным.

"Заканчиваю (антидепрессанты - УНИАН). Я регулярно работаю с психологом. Мы создали психологические сессии для ветеранов, где я работаю как опытный пациент. То есть для военных, которые не имеют возможности общаться с условно гражданскими психологами из-за недоверия. Мы стараемся на своем примере помогать им простыми разговорами. Теперь сессии не только с терапевтами, но и собратьями", - добавил певец.

Напомним, ранее Женя Галич рассказал, как чуть не погиб на фронте. Артист ответил, какие задачи выполняет в ВСУ.

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