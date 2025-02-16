Кроме пластических операций, в жизни швейцарки было много шокирующих событий.

Джоселин Вильденштейн известна как "женщина-кошка" - такое прозвище она получила из-за своей незаурядной внешности. Все дело в том, что девушка много лет пыталась быть похожей на дикую кошку, а в итоге стала очередной жертвой пластики. В конце 2024 года, а именно 31 декабря за несколько часов до Нового года, Джоселин умерла во сне. Каким был ее жизненный путь, в чем истинная причина такого количества операций и какую роль в ее жизни сыграли мужчины - далее в материале.

Какой была Джоселин Вильденштейн в молодости

Сведений о девушке в открытом доступе довольно мало - известно только, что родом она была из Швейцарии, родилась и выросла в обычной семье Армана и Лилиан Периссе. Отец работал в магазине и продавал товары для спорта, а мать смотрела за домом и детьми.

Когда Джоселин исполнилось 17 лет, ее жизнь круто изменилась - поводом для этого стало знакомство с Сирилом Пиге, который был на тот момент успешным швейцарским продюсером. Влюбленные переехали во Францию, их роман продлился недолго, но именно там женщина-кошка поняла, чего ей так хочется - богемной жизни. Вскоре после расставания с Пиге у нее появился новый избранник - режиссер Серджио Гобби.

Видео дня

Вместе с любимым девушка посещала огромное количество светских мероприятий, стала увлекаться пилотированием самолетов и охотой - за время отношений она не раз была в Африке. Джоселин с удовольствием наслаждалась жизнью, новыми знакомыми и увлечениями, а также не отказывала многочисленным поклонникам. В одном из интервью швейцарка утверждала, что слухи о ее популярности у мужчин близки к правде. Джоселин не переживала ни о репутации, ни об отсутствии образования - ее интересовала только красивая жизнь.

Роман с Гобби продлился всего 5 лет, но это не стало проблемой для светской львицы - уже в конце 70-х она по приглашению своего друга, который торговал оружием, оказалась на ранчо семьи Вильдештейнов. Там она познакомилась с Алеком - он был предпринимателем в сфере искусства. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда и после бурного романа поженились. Тогда девушка отказалась от девичьей фамилии Периссе и стала Джоселин Вильденштейн.

Жизнь Джоселин Вильденштейн до пластики и после первых операций

Джослин Вильденштейн в молодости была абсолютно счастлива в новом браке, даже несмотря на радикальный протест отца Алека. Вильденштейн-старший считал, что сын выбрал себе в жены меркантильную девушку, которую интересуют только деньги, но окутанный страстью молодой человек не хотел слышать ничьих предостережений.

Известно, что в первые несколько лет молодожены отлично ладили - после свадьбы в Вегасе они жили душа в душу, и Алек был рад, что его женой стала именно Джоселин Вильденштейн - дети, которые родились в любви и счастье, только укрепили союз.

Первую операцию девушка решила сделать именно под влиянием своей новой семьи - абсолютно все старшие ее члены периодически обращались к хирургам, чтобы убрать возрастные изменения во внешности. Прибегал к таким операциям и сам Алек - он очень сильно боялся старости.

Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной неистового желания бесконечно ложиться под нож, ведь Джоселин Вильденштейн до и после хирургического вмешательства - это два совершенно разных человека. Версий, на данный момент, две:

Джоселин нравились представители семейства кошачьих, поэтому ей вздумалось добавить черты этих животных к своей внешности.

Алек испытывал особую любовь к диким кошкам, и его жена хотела быть похожей на одну из них.

Второй вариант более популярен в сети, да и по словам самого Алека, он никогда не настаивал на операциях, а узнавал о них уже пост-фактум. Более того - то, что она делает со своим лицом, ему абсолютно не нравилось:

Она была сумасшедшей. Я всегда узнавал об этом последним. Она думала, что может починить свое лицо, как мебель. Кожа так не работает. Но она не хотела слушать.

К 1997 году брак уже вовсю "трещал по швам" - Алек неоднократно пытался уйти от Джоселин, но она находила аргументы оставить мужчину в семье. Одной из финальных точек стал эпизод, когда Джоселин, неожиданно вернувшись из Кении, застала мужа в постели с моделью - увы, такие ситуации в совместной жизни с Алеком не были редкостью.

После многомиллионных трат на пластические операции и бесконечных дорогих покупок жены у Алека "лопнуло терпение" - он подал на развод. Процесс длился мучительно долго, но в 1999 году Джоселин получила 2,5 миллиарда долларов, а кроме того Алек обязан был платить каждый месяц по 100 миллионов долларов отступных до 2012 года. Джоселин была довольна, но судьба сыграла с ней злую шутку - в 2008 году ее бывший муж умер, а его семья перестала выписывать чеки. Тогда женщина оказалась в бедственном положении - она не могла продать ни одну из своих квартир из-за долгов, жила на пособие в 900 долларов и просила знакомых оплачивать ее счета.

Последняя любовь Джоселин Вильденштейн

Спустя год после расставания с Алеком женщина познакомилась с Ллойдом Кляйном - французским дизайнером одежды. Они прожили вместе 15 лет в постоянных ссорах и примирениях, но ситуация, произошедшая в 2015 году, стала поистине сенсацией.

Известно, что однажды во время ужина Ллойд открыл ноутбук, чтобы решить свои дела. Джоселин это не оценила, взяла раскаленную свечу, забрызгала лицо мужчины воском, а затем впилась ногтями в физиономию. Не посчитав результат окончательным, женщина схватила ножницы и дважды ранила ими любимого.

Ллойд был в ужасе - он запер избранницу в гардеробе, вызвал полицию, а затем подал на обидчицу в суд и ушел. Спустя несколько месяцев он осознал, что жить без такой женщины не может, и возобновил отношения. Что действительно доказано Ллойдом Кляйном и Джоселин Вильденштейн - возраст не может быть помехой настоящей страсти, ведь пара до самого дня смерти женщины жила как на вулкане - полиция неоднократно приезжала в квартиру Джоселин в Трамп-тауэр, обнаруживая помещение в осколках, а влюбленных в синяках и ссадинах.

Пылкий союз в стиле "Мистер и миссис Смит" продлился 21 год - до самой смерти Джоселин. Ллод Кляйн рассказал, как это было. По его словам, вечером 31 декабря они вдвоем решили немного подремать, чтобы хорошо выглядеть в праздничную ночь. Кляйн проснулся первым и обнаружил свою женщину мертвой:

Мы спали, а когда я проснулся, я сказал: "Джоселин, нам пора вставать, нам пора одеваться", а она была холодная и мертвая.

Кляйн объяснил, что Вильденштейн страдала флебитом - заболеванием, которое характеризуется воспалением вен. Из-за этого у Джоселин распухли ноги, нарушилась циркуляция крови, а кислород перестал поступать в мозг. Так в новогоднюю ночь французский дизайнер потерял женщину, которую называет любовью всей своей жизни:

Она была великолепна. Она была любовью всей моей жизни. Я скучаю по ней каждые полсекунды, и мне все еще кажется, что я сейчас в кошмаре.

На момент смерти Джоселин Вильденштейн было 84 года.

Вас также могут заинтересовать новости: