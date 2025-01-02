Сердце знаменитости остановилось, когда она спала, 31 декабря.

Умерла швейцарская светская львица Джоселин Вильденштайн, наиболее известная по прозвищу "женщина-кошка". Знаменитости не стало во вторник, 31 декабря. На момент смерти ей было 84 года.

Как пишет Daily Mail, трагическое известие сообщил избранник звезды - дизайнер Ллойд Кляйн. Жизнь Джоселин оборвалась из-за тромбоэмболии легочной артерии. По словам дизайнера, сердце его возлюбленной перестало биться во сне, когда она находилась в своем поместье в Париже, Франция.

Вильденштайн прославилась на весь мир благодаря своей внешности, которую она кардинально изменила при жизни. Женщина сделала около 80 пластических операций, на которые потратила миллионы долларов, из-за чего ее лицо изменилось до неузнаваемости.

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Миллиардерша родилась в обычной семье в Швейцарии. Однако ее жизнь изменилась в 1977 году, когда она познакомилась, а затем вышла замуж за американского миллиардера Алека Н. Вильденштейна. Он был сыном известного арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна, а его семья возглавляла компанию Wildenstein & Co.

Позже Джоселин почувствовала, что интерес мужа к ней уменьшается. Тогда она решила стать похожей на большую кошку, которых обожал миллиардер. Он часто ездил на сафари, смотрел на тигриц и львиц и даже держал в своем имении рысь. После первой операции светская львица не смогла остановиться, в результате чего около 80 раз ложилась под нож пластического хирурга. Их общая стоимость составляет около 4 миллионов долларов. Правда, ее брак это не спасло.

В 2000 году пара объявила о разводе. Тогда Алек Н. Вильденштайн уверял, что стал инициатором разрыва из-за чрезмерных трат "женщины-кошки" на косметические процедуры. А сама светская львица утверждала, что это она ушла от мужа из-за его измены. Кроме того, она отрицала, что меняла свою внешность. Однако сравнивая ее фото в молодом возрасте и те, что были сделаны недавно, невозможно не заметить колоссальную разницу.

"Я не делала пластических операций, я боюсь того, что может произойти. Я не люблю ботокс, у каждого своя реакция на него. Я колола ботокс только дважды. Я не знаю, есть ли у меня аллергия, но когда я его делала, мне не очень понравилось. Я не получила хорошего результата, а мое лицо отекло", - говорила ранее "женщина-кошка".

В 2003 году Вильденштайн начала романтические отношения с модельером Ллойдом Кляйном. Их союз был скандальным: пара неоднократно разрывала отношения и снова мирилась. В 2016 году между ними вспыхнул серьезный конфликт, во время которого светская львица поранила лицо Кляйна ножницами, за что ее арестовали. Впрочем, через несколько дней Кляйн также попал под арест - его обвинили в ограблении и нападении, когда он пытался забрать свои вещи из квартиры Джоселин. Впоследствии пара снова возобновила отношения.

Напомним, ранее умерла звезда фильма "Жизнь прекрасна", которая была музой Педро Альмодовара. Мариса Паредес ушла из жизни в 78-летнем возрасте.

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