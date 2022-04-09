Супруга киевского мэра планирует передать вырученные от продажи деньги для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Жена мэра Киева Наталья Кличко выставила на аукцион свою джинсовку, на спине которой нарисован флаг Украины. Вырученными средствами она хочет помочь пострадавшим от войны украинцам.

Об этом Наталья сообщила в своем Instagram-блоге.

"Тот, кто сделает самую высокую ставку, получит мою джинсовую куртку, разрисованную и подписанную замечательной художницей Тиной Райхель. Аукцион длится до полуночи воскресенья (10 апреля)", - написала Наталья.

Отметим, Виталий и Наталья в браке с 1996 года. Они воспитывают троих детей - сыновей Егора-Дениэла и Максима, а также дочь Елизавету-Викторию.

Напомним, астролог назвала переломную дату, которая несет мир и глобальные перемены.

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