Наталья Кличко / Фото - instagram.com

Жена мэра Киева Наталья Кличко выставила на аукцион свою джинсовку, на спине которой нарисован флаг Украины. Вырученными средствами она хочет помочь пострадавшим от войны украинцам. 

Об этом Наталья сообщила в своем Instagram-блоге.

"Тот, кто сделает самую высокую ставку, получит мою джинсовую куртку, разрисованную и подписанную замечательной художницей Тиной Райхель. Аукцион длится до полуночи воскресенья (10 апреля)", - написала Наталья. 

Жена Виталия Кличко выставила на аукцион свою джинсовку с сине-желтым флагом / Фото - instagram.com

Отметим, Виталий и Наталья в браке с 1996 года. Они воспитывают троих детей - сыновей Егора-Дениэла и Максима, а также дочь Елизавету-Викторию.

Напомним, астролог назвала переломную дату, которая несет мир и глобальные перемены.

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