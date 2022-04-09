Жена мэра Киева Наталья Кличко выставила на аукцион свою джинсовку, на спине которой нарисован флаг Украины. Вырученными средствами она хочет помочь пострадавшим от войны украинцам.
Об этом Наталья сообщила в своем Instagram-блоге.
"Тот, кто сделает самую высокую ставку, получит мою джинсовую куртку, разрисованную и подписанную замечательной художницей Тиной Райхель. Аукцион длится до полуночи воскресенья (10 апреля)", - написала Наталья.
Отметим, Виталий и Наталья в браке с 1996 года. Они воспитывают троих детей - сыновей Егора-Дениэла и Максима, а также дочь Елизавету-Викторию.
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