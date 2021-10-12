Катя Репяхова показала архивные фото своего первенца.

Украинский музыкант Виктор Павлик в прошлом году женился на своей помощнице Екатерине Репяховой. Пару не смущала ни 28-летняя разница в возрасте, ни наличие у мужчины законной супруги (к слову, третьей). В начале этого года они сообщили новость о пополнении, а уже 15-го июня в семье родился сын, которого назвали Михаилом.

Читайте такжеОлег Винник рассказал о жутком ДТП: певец чудом остался жив (видео)Молодая мама в своем микроблоге часто делится снимками своего первенца. На этот раз она решила показать своим фолловерам, как выглядел сынишка на 8-ой день после родов. Она организовала фотосессию – newborn (с английского переводится как новорожденный, — УНИАН), которая пользуется огромной популярностью. Малыш был запечатлен с разных ракурсов.

"Какой милый", "Очень мило", "Заметно подрос", "Просто вау", "Хороший", "Класс!", "Потрясающие фото", "Очень изменился, но какой же ангелок", — подписчики остались в восторге.

История любви Виктора Павлика и Екатерины Репяховой:

Первая встреча будущих супругов состоялась в начале нулевых. Тогда Репяхова побывала на концерте Павлика в городе Трускавец, именно тогда она стала его поклонницей. Но познакомились влюбленные спустя несколько лет, в 2015 году. На протяжении долгого времени девушка была в статусе любовницы, но в скором времени музыкант развелся со своей третьей женой. Он отмечает, что счастлив в новом браке.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова в инста-сториз рассказала, что старшие дети ее мужа до сих пор не пришли к ним в гости, чтобы познакомится с младшим братом Мишей.

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Автор: Каролина Гайдук