По словам девушки, она также испугалась.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогер и предприниматель Екатерина Репяхова - рассказала о травме их общего сына.

Оказалось, что во время одного из обследований 3-летний Михаил сильно испугался. А все из-за того, что когда ему делали электроэнцефалографию, то одели маленькую шапку на проводки. Из-за этого у мальчика началась сильная истерика.

"В сентябре у нас была ночная ЭЭГ, где Миша получил сильную травму. Ему одели слишком маленькую шапку на проводки, так что ушки заворачивались в другую сторону. Было три попытки. Очень сильная истерика и испуг. Я и сама отходила пару недель. ЭЭГ сделать не удалось тогда, хотя год назад все было спокойно", - написала Екатерина.

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По словам Репяховой, такая реакция у сына произошла из-за перегрузки занятиями и постоянными обследованиями. Поэтому она решила дать Мише время на отдых.

"Ставим нейро на паузу до мая. У нас произошел перегруз по количеству занятий. Миша перегорает. Я поделилась этим с нашим нейропсихологом, которая пишет нам коррекционный план, и она меня поддержала с этим решением", - добавила жена Павлика.

Что известно о проблемах с развитием сына Виктора Павлика и Екатерины Репяховой

В прошлом году супруги заметили, что Михаил не всегда реагировал на обращение к нему. Тогда были предположения, что он имеет нарушения слуха или задержку речи.

Но недавно Екатерина сообщила, что получила окончательный диагноз сына. У него диспраксия - это неврологическое расстройство, из-за которого наблюдается нарушение произвольных движений ребенка и оно влияет на ориентирование в пространстве. Родители 3-летнего мальчика делают все возможное, чтобы Миша работал со специалистами и мог самостоятельно говорить в будущем.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова резко ответила на хейт, что их с Виктором Павликом сын - инвалид.

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