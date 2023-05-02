Супруга известного певца продолжает возить маленького сына на обследования.

Украинский певец Виктор Павлик вместе с молодой женой Екатериной Репяховой всерьез обеспокоились здоровьем маленького сына Михаила. Как рассказал музыкант, его ребенок не всегда реагирует на обращения к нему. Вероятно, у него могут быть нарушения слуха.

Также у Павлика-младшего есть признаки, указывающие на задержку речи. Предварительный диагноз, которые врачи установили после обследования - специфическое расстройство языковой артикуляции.

Сейчас Екатерина Репяхова в своем блоге сообщила, что она обратилась к реабилитологу.

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"Проверяли вестибулярный аппарат. Также оценивали мелкую моторику, манипулятивную способность - здесь у нас все хорошо. К объяснила врач, у Миши нарушена вестибулярная система", - сообщила блогерша своим подписчикам.

Эксперт посоветовала звездным родителям приобрести определенное приспособление, которое будет корректировать походку ребенка.

"Вот такие нам нужны утяжелители, чтобы Миша более ровно и уверенно ходил", - уточнила Екатерина.

Напомним, Виктор Павлик купил новую машину за 2 миллиона.

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