Жена Павлика резко ответила на хейт, что их сын - инвалид

Она заступилась за маленького Михаила.

Жена певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - неоднократно рассказывала, что у их сына есть задержка в развитии. Как оказалось, у маленького Михаила есть проблемы с генетикой.

Репяхова регулярно водить сына по врачам, чтобы понять, как ему помочь. На днях она была на консультации у врача, который объяснил, что все можно поправить через метаболизм.

По словам специалиста, обычно такие дети вырастают очень творческими личностями, и если сейчас Михаил не догоняет своих сверстников, то позже может в чем-то перегнать.

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Однако подписчики советуют Репяховой "принять реальность и понять, что ее сын - инвалид". Екатерина не стала мириться с такими советами и резко на них ответила.

"А инвалиды – это что, по-вашему, плохие или не талантливые люди? Моему мужу после операции на сердце тоже принадлежит инвалидность, от этого он менее талантливым не становится. А вы очень ограниченные и не счастливые, жаль вас. Это же надо так хотеть меня уколоть, чтобы вечно это писать с фейковой страницы", — ответила Екатерина.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика показала результаты генетического анализа 3-летнего сына.

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