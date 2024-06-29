Она везет девочку из-за границы в Украину.

Недавно звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко усыновили второго ребенка. Теперь в их семье будет жить еще одна девочка.

Однако пока пара не показала лицо названной дочери и не называла ее имя. Правда Инна все же рассказала в своем Instagram некоторые подробности удочерения. Она опубликовала фото, на котором держит девочку за руку и показала удостоверение личности на возвращение в Украину. Вероятно, что ребенка, у которого нет родителей, нашли за границей.

"Почти неделю в машине. Тысячи километров. Очереди на границах. Переезды между городами. Документы, консульства. И вот наконец плюс один украинец дома! Осталось еще 7 часов в пути", - написала Инна.

Видео дня

Она также добавила, что девочке тяжело дается дорога. Поэтому, по словам Мирошниченко, им пришлось чаще делать остановки.

"У нас был пит-стоп в Кракове, потому что меня дико тошнит в дороге. И дочка от заведения до консульства (там пару часов ехать) 1001 раз спросила: "Почему так долго?". Поэтому мариновать ребенка переездами по 10 часов в день мы не стали. Потому что если два долго, то 20..." - подчеркнула адвокат.

Однако больше деталей о названной дочери Инна не написала. Только отметила, что они очень устали и мечтают о сне в постели.

К слову, сейчас супруги воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марко и названного сына Марселя, который появился в их семье год назад.

Процедура второго усыновления оказалась сложной. Пара полгода собирала документы, ходила на курсы и решала все бюрократические вопросы. Инна и Тимур хотели взять девочку в возрасте 8-10 лет. Долгое время им не позволяли этого сделать, однако 26 июня они наконец показали видео с названной дочкой в сети, у которой теперь будет полноценная семья.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал 5-летнюю дочь и ее выпускной в детском саду.

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