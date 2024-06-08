Украинские звезды также поздравили дочь ведущего.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко рассказал об особом празднике в семье - выпускной в саду у его 5-летней дочери Мии. Вместе с женой Инной звездный папа посетил праздник.

В своем Instagram супруги поздравили кроху с важным событием, а также указали, что они и не заметили, как быстро течет время. Тимур опубликовал архивные фотографии с дочкой, где она еще совсем маленькая, а затем показал, как выпускница выходила на сцену. Ведущий также поделился снимками с любимой и девочкой в праздничном образе во дворе детского сада.

"Мы только моргнули глазами. Выпускной у Мии!" - написал под фото Мирошниченко.

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На выпускном звездная дочь получила также награду - стеклянную статуэтку и альбом с фото, на которых изображена сама Мия, другие дети и их воспитатели.

В комментариях под постом ведущего подписчики написали немало приятных слов для малышки. К поздравлениям присоединились и украинские знаменитости, в частности певица Светлана Тарабарова, ведущая Валентина Хамайко.

"Звездочка! Сияй, вдохновляй, радуй! Так быстро"

"Невероятная девочка, я подписалась, потому что мы с мужем обожали смотреть видео с Мией"

"Поздравляю, какая же она бусинка, глаза смородинки"

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал о трудностях с усыновлением второго ребенка.

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