Он отметил, что процесс усыновления тянется уже шесть месяцев.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной готовятся к усыновлению второго ребенка, рассказал, на какой стадии сейчас этот процесс.

В частности, недавно звездные супруги отмечали, что уже ждут четвертого ребенка в их семье, однако нужно еще решить большое количество бюрократических вопросов.

"Когда мы еще впервые занимались усыновлением, подавали все документы, ходили на курсы, то еще тогда декларировали желание усыновить сразу двух детей. Однако тогда тренеры нам не позволили, позволили только одного ребенка. Поэтому нам пришлось пойти на второй круг", - рассказал Тимур программе ЖВЛ.

Видео дня

И добавил, что несмотря на все трудности, которые были на их пути, он надеется, что скоро все закончится.

"Вся эта процедура длится более полугода и сейчас мы уже на финишной прямой", - подчеркнул мужчина.

К слову, в 2018 году у Тимура и Инны родилась первая дочь Мия. Через год у супругов было снова пополнение в семье - на свет появился сын Марко.

В 2023 году пара решила усыновить ребенка и забрала в семью мальчика Марселя. Сейчас Инна и Тимур хотят усыновить второго ребенка, в частности, взять девочку возрастом 8-10 лет.

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко показала, как изменился их приемный сын за год в семье.

Вас также могут заинтересовать новости: