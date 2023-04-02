Сейчас Анастасия Короткая с детьми живет в Америке.

Супруга украинского шоумена Андрея Беднякова, ведущая Анастасия Короткая, активно ведет свой блог в Instagram. Недавно она поделилась снимками, сделанными во время прогулки со старшей дочерью и младшим сыном.

В кадр попало лицо пятимесячного Остапа - ребенок появился на свет в октябре 2022 года. На фото видно, что малыш спокойно спит в коляске.

"Чем я могу еще похвастаться, как не детьми? Вот вам конфетка к утреннему кофе", - подписала кадры с детьми Анастасия Короткая.

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Отметим, в Америку женщина была вынуждена уехать из-за того, что началась полномасштабная война. Ее муж, шоумен Андрей Бедняков, остается в Украине. Более того, он бывал в зоне боевых действий.

Также звезда шоу "Орел и решка" держит оборону на информационном фронте - в своем Instagram-блоге (где есть подписчики из России) он регулярно рассказывает о зверствах российских оккупантов на нашей земле. Особое внимание Андрей уделяет родному Мариуполю, который кремлевские власти уже провозгласили "своим" и установили там свои порядки.

Также УНИАН писал, что Андрей Бедняков яростно отреагировал на визит Путина в Мариуполь.

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