Шоумен, который родился и вырос в Мариуполе, шокирован цинизмом кремлевского диктатора.

Ночью 19 марта российский диктатор Владимир Путин, который развязал войну на территории Украины, посетил временно оккупированный Мариуполь. Телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в этом портовом городе, отреагировал на ролик, где Путин общается с мариупольцами.

Отметим, после того, как российские оккупанты превратили процветающий украинский город в руину, они демонстративно начали его "отстраивать" - наспех ремонтировать дома, где еще остались люди. Именно туда отправился Путин. В сеть попал ролик, где он цинично спросил у местных, нравятся ли им их "новые апартаменты".

"Нравится?" - спрашивает он о городе, который разрушил. "Современно", - говорит он, указывая на дома, которые были построены на месте других, разбитых российской армией в пепел. Только вдумайтесь, насколько все лицемерно и дико. Каждый раз, когда я вижу все эти "тв-открытки" из своего города для их зрителя (для их массы), меня разбирает злость. А эти "благодарные" люди эту злость усилили в стократ", - написал в Instagram-блоге Бедняков.

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Также он ответил на догадки о том, что местные жители, которых показывают по росТВ, могут быть актерами:

"Многие пишут, что люди эти "ряженые". Я даже не думаю, что это ряженые. У нас в городе, к сожалению, были приверженцы "русского мира". И слушая, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним громаднейшая злость - именно к этим ждущим и зовущим. Именно из-за них мы не можем приехать к себе на малую родину. Именно из-за них погибли десятки тысяч людей. Именно из-за них разрушен наш город".

Визит Путина в Мариуполь

Кровожадный диктатор посетил временно оккупированный Мариуполь 19 марта - сразу после своего визита на территорию аннексированного Крыма. Стоит отметить, что за 9 лет оккупации они ни разу не посещал захваченные города Донецкой и Луганской областей.

Институт изучения войны утверждает, что данный визит - попытка показать российским массам, что Путин якобы все еще "хозяин" и "лидер".

Напомним, жена Беднякова призналась, получает ли денежную помощь в США.

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