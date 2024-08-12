Сейчас мужчина проходит реабилитацию.

Известный украинский юморист, военный и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый после серьезного осколочного ранения на фронте продолжает свою реабилитацию.

Недавно мужчина рассказал, что понемногу возвращается к активной жизни и даже играет в настольный теннис. А на днях жена Розового - Ольга - показала новые кадры с больницы. В частности, она опубликовала трогательное видео, на котором военный играет с их домашним любимцем - собакой Русланом.

Также юморист снова показал шрам на голове после сложной операции.

Что известно о Викторе Розовом

В начале полномасштабного вторжения Виктор стал на защиту страны. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Однако в марте этого года во время выполнения боевого задания на передовой он получил осколочное ранение в голову. К счастью, ему вовремя оказали первую медицинскую помощь и спасли жизнь. После этого Виктор пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии.

Напомним, ранее Виктор Розовый высмеял росСМИ, которые написали ложь о нем.

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