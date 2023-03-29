Основной ее доход - реклама в Instagram.

Супруга украинского музыканта Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - активно ведет свои социальные сети, которые ей приносят очень хороший доход. Благодаря блогу в Instagram она зарабатывает 150-200 тысяч гривень в месяц.

"На Instagram в среднем в месяц зарабатываю примерно 150-200 тысяч гривен. У моего мужа в месяц заработок больше. У семьи в месяц где-то в среднем 10 тысяч долларов", - сказала Катя в интервью Славе Демину.

Кроме того, у нее есть свой магазин одежды для детей, но сейчас существенного дохода от него она не видит. По словам Репяховой, ей нужно еще несколько лет, чтобы этот бизнес вышел на новый уровень.

Также девушка рассказала, что они с Павликом не тратят деньги, а собирают их в одну коробочку.

"Мы складываем средства в одну коробочку. Мы хотим жилье. Рассматриваем и дом, и квартиру. Когда будут реально деньги, тогда будем решать", - добавила Репяхова.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова сделала несколько пластических операций и раскрыла их стоимость.

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