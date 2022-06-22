В семье популярного хореографа произошло горе.

Известный украино-американский хореограф Макс Чмерковский еще до войны находился в Киеве. Здесь у него были съемки в шоу "Танцы со звездами".

Пока он в столице занимал судейское кресло в танцевальном проекте, его супруга Пета Маргатройд потеряла ребенка. По словам девушки, изначально у нее обнаружили коронавирус. И уже в больнице ей сообщили о том, что случился выкидыш, хотя сама она еще не знала, что находится в положении.

"Он (врач, - УНИАН) спросил, знаю ли я что беременна? Из-за волнения Максиму послышалось, что доктор говорит, что я в положении. Я понятия не имела, что жду ребенка", – сказала Пета в интервью Peоple.

Чмерковский добавил, что это время было для них не простым. Но они все так же мечтают о втором ребенке.

"Не быть там с ней – сумасшествие. Это заставляет чувствовать себя беспомощным", – признался Чмерковский.

Напомним, ранее судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский впервые за 10 лет побывал в родной Одессе.

Вас также могут заинтересовать новости: