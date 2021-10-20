В воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 прошел седьмой прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами", который был посвящен хитам украинских звезд.

На днях судья шоу Макс Чмерковский отправился в Одессу, чтобы прогуляться по родным местам. Звездный танцор посетил свой родной двор, танцевальную студию, в которой проходили его первые тренировки, и открыл для себя Одессу по-новому.

"Эта танцевальная студия для меня стала наиболее значимым местом. Она находилась вблизи Оперного театра. Там я впервые вышел на сцену, мне тогда было 7 лет. До сих пор помню, что на мне был костюм серебристого цвета. За всю свою жизнь я выступил почти на всех крупнейших сценах мира, но это место осталось в моем сердце навсегда", — сказал Макс Чмерковский.

Читайте также"В силуэтном платье с разрезом": Анна Седокова показала "страсть" с молодым мужем-спортсменомТанцор также посетил известное заведение, чтобы вспомнить вкус традиционных одесских блюд.

"Я фанат всего органического и давно отказался от продуктов, которые содержат химикаты или генно-модифицированные организмы. По моему мнению, в Украине пища более органична, поэтому для меня это настоящая удача. Я попробовал одесские блюда, вкус которых хотел вспомнить. Очень по этому скучал", — говорит Чмерковский.

Не обошлось и без теплых встреч. Судья шоу поделился, что встретился со своих одноклассниками, с которыми он учился в специализированном химико-биологическом классе.

"Подводя итоги этих нескольких очень насыщенных дней, я могу точно сказать, что Одесса стала для меня еще более родной. Мне было так приятно вернуться домой. Я встретился со своими одноклассниками, с которыми не виделся со школы. Я учился в специализированном химико-биологическом классе, и когда мы проводили опыты, то открывали окна, так как на всю улицу было слышно запах сероводорода. Сейчас у меня появилось новый круг общения, которого не было более 30 лет. Все эти годы мне было не с кем посидеть и вспомнить истории с детства. Они рассказали мне такие вещи, которых не было в моей памяти, и в голове начала складываться полная картинка моего детства. Сейчас, возвращаясь в свой город, я осознал, что есть люди, которые меня помнят и для меня это очень важно. Я понял, что внутри меня появилось корни, которые я никогда не ощущал. Одесса, я безумно тебя люблю и очень по тебе скучал", — сказал Макс Чмерковский и признался, что до сих пор мечтает получить медицинский диплом.

Напомним, Макс Чмерковский родом из Одессы. Когда будущему хореографу исполнилось 14 лет, он с семьей переехал в США. Сейчас танцовщик проживает в Лос-Анджелесе с женой Питой Маргатройд и 4-летним сыном, обладает более 14 хореографическими школами по всей Америке. Макс Чмерковский принимал участие в 17 сезонах "Танців з зірками" в Америке, но первое место в шоу он занял в паре с известной фигуристкой Мерил Дэвис.

Смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 восьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По результатам прошлого эфира шоу покинули сразу две пары. Первой парой, которая покинула паркет по результатам зрительского голосования, стала Джамала и Антон Нестерко, второй парой, которая последовала за решением судей, стала пара Станислава Горуны и Даниелы Преап.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук