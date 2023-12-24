Пара преодолела тяжелый период.

Супруга главного героя шоу "Холостяк-7" Дмитрия Черкасова на своей странице в Instagram рассказала, что за семь лет отношений они пережили самый сложный кризис, который начался у них еще год назад.

"Мы с Димой прошли вместе очень тяжелый период. Один из самых тяжелых за эти 7 лет. Мы прошли кризис! Без преувеличений он длился почти год. Год ссор, год тяжелых разговоров, год мыслей (а может расстаться), год редкой близости. Очень много моментов", - начала рассказ Александра.

Девушка рассказала, что несмотря ни на что, им удалось сохранить свои отношения. Поэтому она гордится и собой, и своим супругом.

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"Дима, я безгранично люблю тебя. Ты моя половинка, я скучаю по тебе! Я с тобой счастлива! Ты и есть мое спокойствие, моя душа…" - продолжила Александра.

Она добавила, что все мы проходим тяжелые испытания отношений и любви, но имеет значение только то, что мы получаем на выходе.

Стоит отметить, что в комментариях появился и сам Дмитрий. Он написал: "И я тебя очень сильно люблю. Ты есть я, а я есть ты".

К слову, 22 сентября 2018 года Дмитрий женился на Александре. 4 февраля 2019 года у супругов родился сын - Марк. Также у Александры есть сын от первого брака.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов сообщил, что Черкасов разводится с женой. Он говорил о том, что у Дмитрия появилась другая девушка.

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