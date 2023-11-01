По словам Беспалова, у Черкасова новая любовь.

Главный герой седьмого сезона реалити "Холостяк" Дмитрий Черкасов развелся со своей супругой Александрой. Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на своих инсайдеров.

Со словам собеседника Беспалов рассказал, что Черкасов имеет турецкий паспорт, поэтому он живет на две страны. Когда он приезжал в Украину, то жил в доме, купленном в Броварах, вместе со своей женой и детьми. Однако во время последнего его визита он вместе с супругой Александрой ездил в посольство оформлять развод. Причина - у Черкасова появилась другая девушка.

Более того, Беспалов рассказал, что эту информацию рассказывала сама Александра, однако кому именно - не уточнил.

"Александра поздравила его (мужа, - УНИАН) с годовщиной свадьбы, а он уже ничего о ней не пишет. И она перестала из-за этого вести Instagram. Говорит, что не знает, как это все преодолеть, если у него уже другая. Ей 22 года, вроде, какая-то журналистка", - цитирует слова собеседника блогер.

Чем известен Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов - украинский и турецкий пловец, специализирующийся в плавании брассом. В 2016 году Дмитрий Черкасов принял участие в съемках в украинском реалити-шоу "Холостяк". В финале он выбрал девушку Лиду, однако вскоре они расстались.

22 сентября 2018 года Дмитрий женился на девушке Александре. 4 февраля 2019 года у супругов родился сын - Марк. Также у Александры есть сын от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости: