Михайлюк и Хлыстун / instagram.com

Жена главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, украинская модель Даша Хлыстун, показала поклонникам трогательное фото с их дочерью. Девочку зовут Ариана. Она родилась весной прошлого года. 

"Удалось хоть какие-то кадры поймать с моей привередливой моделью", - написала Хлыстун.

Также она поделилась семейным фото с дочерью и мужем. Сам Михайлюк под фото написал: "Мои любимые".

Видео дня

Комментаторы оставили множество комплиментов. 

Фотографии жены Михайлюка / коллаж

Реакция соцсетей

  • "Такая хорошенькая, вы обе такие хорошенькие"
  • "Очень красивые модельки"
  • "Какая взрослая уже"
  • "На папу очень похожа"
  • "Вся в папу ваша модель"

Личная жизнь Макса Михайлюка

Отметим, победительницей 10-го сезона романтического шоу "Холостяк" стала гимнастка Даша Ульянова. Однако ее отношения с Максом Михайлюком не сложились, и через время они объявили о расставании.

Следующей избранницей Михайлюка стала Даша Хлыстун. Они познакомились в соцсетях и в 2020 году начали встречаться. В конце апреля 2021 года у них родилась дочь. 

Напомним, экс-"холостяк" Никита Добрынин готовится во второй раз стать отцом.

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