Жена главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, украинская модель Даша Хлыстун, показала поклонникам трогательное фото с их дочерью. Девочку зовут Ариана. Она родилась весной прошлого года.
"Удалось хоть какие-то кадры поймать с моей привередливой моделью", - написала Хлыстун.
Также она поделилась семейным фото с дочерью и мужем. Сам Михайлюк под фото написал: "Мои любимые".
Комментаторы оставили множество комплиментов.
Реакция соцсетей
- "Такая хорошенькая, вы обе такие хорошенькие"
- "Очень красивые модельки"
- "Какая взрослая уже"
- "На папу очень похожа"
- "Вся в папу ваша модель"
Личная жизнь Макса Михайлюка
Отметим, победительницей 10-го сезона романтического шоу "Холостяк" стала гимнастка Даша Ульянова. Однако ее отношения с Максом Михайлюком не сложились, и через время они объявили о расставании.
Следующей избранницей Михайлюка стала Даша Хлыстун. Они познакомились в соцсетях и в 2020 году начали встречаться. В конце апреля 2021 года у них родилась дочь.
Напомним, экс-"холостяк" Никита Добрынин готовится во второй раз стать отцом.