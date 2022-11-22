Добрынин и Даша Квиткова - это единственная пара, которая после завершения романтического шоу не распалась.

Известный украинский телеведущий и экс-главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин готовится стать отцом во второй раз. Они с супругой Дашей Квитковой, которая стала победительницей "Холостяка", воспитывают сына Льва. На этом пара решила не останавливаться. Подробнее супруги рассказали в интервью ЖВЛ.

"Мы уже над этим работаем. У меня тоже есть нервы внутри, переживания, которые не дают этому произойти. Но мы уже хотим второго ребенка", - сказала Даша Квиткова.

Влюбленные отметили, что хотят, чтобы между их детками была небольшая разница в возрасте, поэтому решили поспешить в этом вопросе.

Отметим, после 24 февраля Никита Добрынин вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить свою страну от нападения оккупантов. Однако когда ситуация в Киевской области стабилизировалась, он решил вернуться в информационное пространство и стал ведущим ЖВЛ.

Напомним, экс-"холостяк" Никита Добрынин рассказал, как с семьей экономит электроэнергию.

Вас также могут заинтересовать новости: