Она опубликовала фото в сети.

Известная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная впервые показала лицо своей дочери.

35-летняя женщина во второй раз стала мамой 4 месяца назад. Однако все это время не показывала малышку публично. Но на днях она решила рассекретить лицо дочери в своем Instagram.

"Какое будущее ждет моих детей? Страшные времена, страшные события. Так хочется защитить их от всей беды. Так хочется научить любить, дружить, помогать, не завидовать, лелеять свое и не желать чужого", - написала актриса и опубликовала фото с крохой.

Видео дня

Звездная мама позировала с ребенком на улице, держа также большой букет цветов. Позже Анна еще показала фото из авто.

Реакция сети

Подписчики Сагайдачной засыпали дочь комплиментами и пожелали актрисе наслаждаться материнством:

"Какие вы красивые"

"Пусть ваша дочь растет здоровенькой"

"Ох, это солнышко маленькое, хорошенькие такие. Наслаждайтесь этими моментами"

"Доченька похожа на вас".

К слову, Анна не рассекречивает имя отца своего второго ребенка. Известно лишь, что пара находится в отношениях год. Актриса родила дочь 9 декабря и пока не рассказывает, как ее назвали. Женщина также воспитывает старшего сына Тимура от первого брака с Евгением Третьяком.

Напомним, ранее звезда "Крепостной" показала, как ее старший сын познакомился с новорожденной сестрой.

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