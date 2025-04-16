Известная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная впервые показала лицо своей дочери.
35-летняя женщина во второй раз стала мамой 4 месяца назад. Однако все это время не показывала малышку публично. Но на днях она решила рассекретить лицо дочери в своем Instagram.
"Какое будущее ждет моих детей? Страшные времена, страшные события. Так хочется защитить их от всей беды. Так хочется научить любить, дружить, помогать, не завидовать, лелеять свое и не желать чужого", - написала актриса и опубликовала фото с крохой.
Звездная мама позировала с ребенком на улице, держа также большой букет цветов. Позже Анна еще показала фото из авто.
Реакция сети
Подписчики Сагайдачной засыпали дочь комплиментами и пожелали актрисе наслаждаться материнством:
- "Какие вы красивые"
- "Пусть ваша дочь растет здоровенькой"
- "Ох, это солнышко маленькое, хорошенькие такие. Наслаждайтесь этими моментами"
- "Доченька похожа на вас".
К слову, Анна не рассекречивает имя отца своего второго ребенка. Известно лишь, что пара находится в отношениях год. Актриса родила дочь 9 декабря и пока не рассказывает, как ее назвали. Женщина также воспитывает старшего сына Тимура от первого брака с Евгением Третьяком.
Напомним, ранее звезда "Крепостной" показала, как ее старший сын познакомился с новорожденной сестрой.