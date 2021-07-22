Поговорив с большим количеством различных специалистов - врачей, генетиков, технологов, иммунологов, телезвезды решили делать прививку.

Ведущие шоу "Твій День" Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская и Владимир Рабчун вместе не только в прямом эфире - супер тройка телезвезд недавно вакцинировались от коронавируса.

"Долго колебался вакцинироваться или нет. Поговорив с большим количеством различных специалистов - врачей, генетиков, технологов, иммунологов, решил таки делать прививку. Непреодолимое желание вернуть хоть небольшую свободу передвижения по миру стало, очевидно, главным стимулом", - сказал Мирошниченко.

Телеведущий перенес COVID-19 осенью прошлого года и признается, что ему повезло, ведь болезнь протекала бессимптомно. Болели вместе с женой Инной, у которой несколько дней была высокая температура. Чуть позже, в ноябре, переболели и родители. Перенесли легко, но через три месяца мама Тамара Евгеньевна все же ощутила последствия - была бессонница и затрудненное дыхание.

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Рабчун рассказал, что после первой дозы вакцины чувствовал себя хорошо. Телеведущий перенес Covid-19 еще в начале года без симптомов. Тогда Владимир ухаживал за своей мамой, у которой болезнь протекала в средней тяжести с поражением легких. Поэтому впоследствии решил сдать тест, показавший антитела.

"У меня не было сомнений вакцинироваться или нет. Не хочу болеть ковидом. Считаю, что коллективный иммунитет способен уберечь нас от этой болезни", - поделилась мнением Стася Ровинская.

Телеведущая в легкой форме перенесла ковид в начале марта. Осознала это случайно, когда перестала чувствовать запахи. Сейчас к прививке готовится муж Стаси - Ярослав.

Уже в начале августа телеведущие "Твій День" планируют провакцинироваться второй раз.

Первую дозу вакцины Pfizer также получили ведущие ТСН Лидия Таран и Соломия Витвицкая. Их коллега по утренним выпускам новостей Маричка Падалко вакцинировалась CoronoVac и уже получила соответствующее международное свидетельство.

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Автор: Александр Топчий