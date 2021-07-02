Голос "Евровидения" Тимур Мирошниченко: Поехать на Евровидение-2022 может кто угодно. Достаточно желания и немного усилий

Украинский телеведущий, голос "Евровидения" Тимур Мирошниченко в интервью УНИАН рассказал, считает ли победу итальянцев на конкурсе заслуженной, существует ли в шоу-бизнесе дружба и как складываются отношения между ведущими нового проекта 1+1 "Твій день".

Тимур, в мире телевидения вы работали в разных условиях — вели «Евровидение» со сцены, были комментатором, ведущим, журналистом. Сейчас вы стали ведущим нового проекта «Твій день». С чем новым вы столкнулись в этом шоу?

Я здесь не с новым столкнулся, а, наверное, с соединением всех вышеперечисленных форм моей работы. На самом деле это очень интересная история, это честная история о «здесь и сейчас». И это все - в прямом эфире. Здесь как раз, наверное, нужны навыки всех абсолютно телевизионных профессий — начиная от журналиста, редактора, сценариста, продолжая ведущим эфира, ведущим новостей, комментатором… Здесь это все соединилось.

На самом деле мне безумно нравится, что здесь я могу проявлять как раз все свои способности, которые я приобрел за время своей работы на телевидении.

Как у вас складываются отношения с коллегами по шоу? Были ли знакомы с кем-то из них ранее?

Да, практически со всеми мы были знакомы, так или иначе. С Вовой Рабчуном знакомы уже больше десяти лет. Конечно, за эти десять лет мы виделись всего несколько раз, но, тем не менее, это были прекрасные моменты, которые запомнились навсегда. Мы встречались в разных городах и странах, представляя их. Сейчас мы встретились в одном пространстве, работаем в одном месте. Это очень интересно.

С Русланой Писанкой впервые мы работали вместе году в 2007-2008-м.

С Ириной Ванниковой мы встречались по работе, когда она была пресс-секретарем Виктора Ющенко, а я очень много мероприятий вел под эгидой и самого тогдашнего президента, и фонда его жены Екатерины Ющенко. Поэтому мы, так или иначе, пересекались, просто совершенно в разных ипостасях.

С Владом Ямой мы тоже уже сто лет знакомы. Даже не припомню, когда в первый раз встретились, наверное, в 2008-м году. И мне кажется, на каком-то соревновании, где он был участником, а я был журналистом.

Вот такие у нас сплетения между собой. Теперь мы просто в одном пространстве и видимся значительно чаще. И нам очень просто, потому что мы знаем друг друга очень хорошо и давно.

А что означает «представляли разные страны» с Владимиром Рабчуном?

Володя же пятнадцать лет жил и работал в Израиле. И мы с ним встречались на разных международных конкурсах. Помню, был фестиваль «Песня Моря», который проходил в 2008 году в Севастополе. Я был одним из ведущих этого фестиваля, Вова был корреспондентом израильского телевидения. И позже мы также встречались на разных подобных международных событиях.

В этом году вы были голосом Украины на «Евровидении». Скажите, как вам конкурс? За кого изначально болели?

Можно смело говорить, что в этом году был очень сильный конкурс, судя по качеству треков, которые сейчас возглавляют глобальные чарты разных стран. Это здорово, когда после конкурса остается вот такое приятное послевкусие, что еще некоторые треки продолжают звучать в радиоэфирах не только нашей страны — всего мира. Это говорит о том, что музыкальная составляющая была на высоком уровне.

Понятное дело, что немножко хотелось бы больше самого «Евровидения», потому что из-за карантинных ограничений живая программа была очень сокращена, а за яркие представления «Евровидение» как раз все и любят. Ведь это массовый фестиваль музыки, который проходит в столице конкурса. В этом году все было немножко по-другому, но все равно, для тех, кто поехал, в Роттердам было здорово.

Согласны с победой итальянской группы?

Да, я считаю, «​Måneskin» - очень крутые. Я их слушал еще задолго до «Евровидения», даже до того, как они поучаствовали в Сан-Ремо (фестиваль итальянской песни, который постоянно проходит в городе Сан-Ремо, в этом году состоялся в марте, – УНИАН). Это довольно молодой коллектив, но он очень быстро ворвался в мировое музыкальное пространство. А на конкурсе Евровидение-2021 они только подтвердили то, что они действительно сейчас одна из самых интересных групп. Не только в Европе, но и во всем мире.

Кого хотели бы видеть в следующем году на «Евровидении» от Украины?

Я не буду называть имя, потому что поехать на Евровидение-2022 может, практически кто угодно. Тот, кто только приложит какие-то усилия и проявит желание. На «Евровидении» вовсе не важно имя, а важно то, что это имя будет там представлять. То есть, в первую очередь надо создать качественный музыкальный продукт, который будет интересен всем зрителям «Евровидения», и даже вне рамок конкурса, чтобы это было ярко. А кто это будет исполнять? Это может быть и абсолютно молодой артист, который придумает в первый раз что-то подобное, или может быть уже известный артист, который просто решил немножечко выйти из зоны комфорта и попробовать свои силы еще и в этом конкурсе. Абсолютно не имеет значения. Главное, чтобы продукт, который мы увидим и услышим на сцене «Евровидения», соответствовал бренду данного конкурса.

Шоу-бизнес – дело тонкое. В СМИ только и появляется информация о ссорах между звездами, о драках и прочих инцидентах. Так как вы в этой сфере уже много лет, успели завести себе друзей или, наоборот, нажить врагов?

Хороший вопрос. Я считаю, что у людей, которые успешны в шоу-бизнесе, нет времени дружить. Но, конечно, приятельские отношения существуют. Могу сказать, что сейчас у нас на 1+1 сложился отличный коллектив. На презентации нашего шоу «Твій день» - мне, Вове Рабчуну, Стасе Ровинской, Ирине Ванниковой, Владу Яме – Руслан Сеничкин вместе с командой «Сніданку» организовали необычное торжественное посвящение. Нас приняли в телесемью. По условиям, мы, новички, съели лимон как он есть - кислый натуральный. И старались не кривиться. Но как получалось. Насмеялись. Нам всегда интересно и весело друг с другом. Приглашаем в нашу компанию. Кстати, моя мама ни одного выпуска не пропускает «Твого дня», а папа еще и пристрастил к просмотру этого проекта, и своих коллег на работе. Им очень нравится новое шоу на «1+1».

А в целом я общаюсь со многими. Назвать близкими друзьями могу людей, с которыми еще в КВНах в университете играл, и нас связывает 20-летняя дружба.

Глядя на ваш Инстаграм, создается впечатление, что ваша жизнь — праздник. Как проводите время вне работы?

На самом деле, я не могу назвать работу работой. Это образ жизни и часть меня. Я не выполняю какую-то обязанность, не делаю то, что заставляют меня делать, я делаю то, что мне нравится. И это просто совпадает с работой. Мне повезло в этом вопросе. А в Истаграме я действительно много показываю и рассказываю: и о семье, где и как провожу свободное время, о работе, в том числе и о новом проекте «Твій день», друзьях и коллегах.

Вы часто путешествуете с семьей?

До пандемии мы в любое наше свободное «окошко», совпадение в графиках с женой, обязательно куда-нибудь ездили. Сейчас просто и графики поплотнее, и возможностей поменьше. Поэтому даже элементарно выйти на прогулку с детьми или встретиться с друзьями и их детьми, провести время вместе — это сейчас самое ценное.

У вас двое детей. Как отцовство изменило вашу жизнь?

Оно меня дополнило, а не изменило. Сын и дочка наполнили мою жизнь совершенно другими красками. С точки зрения моей рабочей части, в принципе, ничего не поменялось. То же касается и образа жизни. Дети просто очень гармонично вписались в этот процесс. Понятно, немножко поменялась и форма досуга, и способ проведения времени… Это все, конечно, изменилось, но это естественный процесс, такая человеческая эволюция. Человек вырастает - меняются ценности.

Скажите, а вы хотели бы, чтобы дети продолжили ваше дело?

Это как они захотят. На самом деле, если Мия и Марко выберут любой другой путь, я буду их поддерживать в любом начинании. Точно так же меня воспитывали мои родители. Они никогда не навязывали никаких своих желаний. Папа, конечно, пару раз у меня спросил, хочу ли я, может быть, стать военным, как и он. Я ему сказал: «Нет». И он, в принципе, больше не спрашивал. Наоборот, поддерживали всегда все мои желания.

Когда я в детском возрасте захотел заниматься футболом, родители поддержали эту идею. Я довольно успешно играл, а потом из-за травмы пришлось закончить футбольную карьеру, так сказать. Позже в моей жизни появилось желание стать психологом. Родители тоже поддержали эту идею. Я получил образование в этой области. Но потом само собой вошло в мою жизнь телевидение, и они этому тоже были рады.

Поэтому дети сами определят, чем им захочется заниматься. Вот, Мие, например, сейчас только исполнилось три года. Она захотела ходить с мальчиками на тренировки по футболу в садике. Мы, конечно, поддерживаем эту ее идею. Если хочет человек заниматься – пусть занимается. Она единственная девчонка, которая занимается с мальчишками.

Вы упомянули, что раньше увлекались футболом. А сейчас какое у вас хобби?

Почти каждый день мы с женой дома выполняем различные комплексы упражнений на такие группы мышц как пресс, ноги, мышцы кора. Любим делать табата - это высокоинтенсивные интервальные тренировки, состоящее из 20 секунд выполнения упражнения и 10 секунд отдыха. Также практикуем йогу и стретчинг. Когда есть возможность, занимаемся на улице. В прошлом году открыл для себя теннис. Появилось желание попробовать поиграть. Мне понравилось. В свободное время еще увлекаюсь рыбалкой, путешествуем с семьей и… продолжаю играть в футбол.

Вы с супругой Инной много времени уделяете работе, особенно часто появляетесь в утренних эфирах. У вас есть помощница по дому или няня для деток?

У нас все распланировано. Жена встает в 5 утра, уезжает на эфир. Я встаю чуть позже, поэтому успеваю собрать старшенькую в садик, отвести ее туда. Потом приезжает няня или кто-то из бабушек, проводит время с Марко. И вечером или я, или жена забираем Мию из садика. У нас, в принципе, все так очень четко спланировано. И я, и Инна везде успеваем.

На премии Celebrity Awards-2020 вы были лауреатом в номинации «Телеведущий года». В чем ваш секрет успеха?

Просто люблю свою работу. Делаю ее с чистой совестью и открытым сердцем. Наверное, рано или поздно, это обязательно награждается.

Диана Могилевич

Автор: Диана Могилевич

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