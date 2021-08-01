Телеведущая показала, как плавала на сап-доске.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фолловерами фотографиями со своего отдыха.

В кадре звезда предстала в "голом" купальнике, который едва заметен на ее теле. Также она надела козырек, чтобы солнце не слепило в глаза.

При этом Леся позировала на сап-доске с веслом в руке. Снимки получились из разных ракурсов, поэтому можно рассмотреть фигуру Никитюк.

"И так жарко как в аду, так она решила еще градус поднять", "Вот это ноги", "Классная", "Фигурка идеальная, ножки - бомба", "Леся на чиле, а фотки все милые", "Амазонка", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич