Никитюк поплавала на сап-доске / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фолловерами фотографиями со своего отдыха.
В кадре звезда предстала в "голом" купальнике, который едва заметен на ее теле. Также она надела козырек, чтобы солнце не слепило в глаза.
При этом Леся позировала на сап-доске с веслом в руке. Снимки получились из разных ракурсов, поэтому можно рассмотреть фигуру Никитюк.
"И так жарко как в аду, так она решила еще градус поднять", "Вот это ноги", "Классная", "Фигурка идеальная, ножки - бомба", "Леся на чиле, а фотки все милые", "Амазонка", - пишут пользователи сети в комментариях.
Никитюк поплавала на сап-доске / instagram.com/lesia_nikituk
Никитюк поплавала на сап-доске / instagram.com/lesia_nikituk
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