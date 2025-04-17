Актер, который еще в 2022 году приезжал в Украину, резко изменил свою позицию и продемонстрировал фанатизм от президента РФ.

Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм, против которого ранее открыли уголовное дело за интимные отношения с несовершеннолетними, удивил сеть новым видеообращением. Актер, который еще в 2022 году приезжал в Закарпатье и выражал поддержку Украине, неожиданно "переобулся" и признался в любви к России.

Ролик с участием артиста распространила в своем Telegram-канале пророссийская пропагандистка, предательница Украины Диана Панченко родом из Николаева. В видео кинозвезда не только заявил о любви к стране-агрессору, но и обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он выразил ему публичную поддержку.

Артист предложил диктатору встретиться, но во время личного общения попросил не касаться тем политики. Знаменитость выдал, что хотел бы приехать в Россию и даже захотел стать "послом мира". При этом ни слова о нападении россиян на Украину Ван Дамм не сказал.

"Здравствуйте, господин Владимир Путин, как дела? Это Жан-Клод Ван Дамм. Мы хотим приехать в Россию. Мы попробуем сделать это так, как вы хотите, быть послом мира. Я бы с удовольствием. Для меня будет большой честью получить это звание", - заявил актер.

Актер вспомнил встречу с Путиным в Сочи много лет назад во время соревнований по боевым искусствам. Тогда, как он утверждает, они с ним пообщались и шутили.

"Большое спасибо, большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье. Мы тебя любим, он тебя любит", - сказал звезда фильмов "Кикбоксер", "Кровавый спорт", "Уличный боец" и многих других картин.

В Россию Ван Дамму захотелось приехать с развлекательной целью, о политике и войне говорить он не хочет. Он планирует обсудить с диктатором темы счастья, мира и спорта.

В ролике актер снялся с бывшим украинским депутатом Александром Онищенко, который стал гражданином РФ. Еще в начале полномасштабного вторжения американский артист приезжал в Ужгород, где посетил поликлинику, общался с пограничниками, позировал на фото в вышиванке и говорил: "Слава Украине!".

Однако сейчас, похоже, его позиция изменилась. Хотя, несмотря на приезд в Украину, Ван Дамм и тогда не называл Россию террористкой и просто писал в своих соцсетях: "Желаю мира всему миру".

Напомним, ранее Ван Дамм впервые отреагировал на обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Как известно, в Румынии подала официальную жалобу на актера, утверждая, что он участвовал в интимных отношениях с несовершеннолетними девушками во время визита в Канны, а также его подозревают в торговле детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: