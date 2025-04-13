Его представитель впервые прокомментировал скандальное заявление властей Румынии.

Недавно на известного американского актера Жана-Клода Ван Дамма было открыто уголовное дело. Власти Румынии подали официальное заявление на 64-летнюю звезду фильмов, утверждая, что он участвовал в интимных отношениях с несовершеннолетними румынскими девушками во время визита в Канны и является одним из подозреваемых по делу о торговле детьми.

Долгое время актер официально не реагировал на это скандальное заявление. Но на днях его преставник дал комментарий. Как пишет издание People, Ван Дамм опровергает все обвинения и отмечает, что они не соответствуют действительности.

"Нам стало известно о статьях, которые утверждают о вероятном романе в Каннах с участием Жана-Клода Ван Дамма. Факты, о которых пишут, одновременно являются гротескными и несуществующими. Ван Дамм не желает комментировать или добавлять масла в огонь к этим сплетням, которые столь же абсурдны, как и необоснованны", - отметил представитель актера.

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К слову, сейчас в Румынии занимаются расследованием дела, которое вероятно произошло 10 лет назад. В заявлении говорится, что актер воспользовался сексуальными услугами пяти несовершеннолетних девушек румынского происхождения, которых принуждали к проституции. Им было примерно по 15 лет и сам Жан-Клод якобы знал об их возрасте и обстоятельствах.

Напомним, ранее стало известно, что мужа украинского блогерши Анны Жук, которая трагически погибла в ДТП, будут судить.

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