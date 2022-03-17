По последним данным, певица покинула Россию.

Российская певица Земфира выпустила клип на песню "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине, акциями протестов в РФ и задержаниями митингующих.

Также артистка удалила практически все другие видеозаписи со своего YouTube - там остался только вышеупомянутый ролик и ее кавер на песню Океана Ельзи "Відпусти", снятый еще в 2008 году.

На данный момент Instagram-профиль Земфиры также очищен от прежних публикаций - там только ее последняя песня и черный квадрат с надписью "нет войне", опубликованный 24 февраля.

Отметим, что в день вторжения России в Украину 24 февраля 2022 Земфира выступала перед московской публикой. Спустя неделю в СМИ появилась информация о том, что звезда покинула Россию. Ее с актрисой Ренатой Литвиновой якобы видели в одном из французских аэропортов.

Напомним, 74-летний голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал обращение к жителям России. Актер назвал себя давним другом российского народа.

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