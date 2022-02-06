Алеся Бацман часто публикует их совместные снимки.

Супруга украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман поделилась фото с мужем.

Новый снимок она опубликовала в своем Instagram.

На фото Бацман в ярком зеленом платье и красных туфлях на каблуках. Ее волосы аккуратно уложены в высокий хвост.

"Шикарные ноги у вас, красотка Алеся", "Вы большие молодцы", "Какая заводная парочка", "Что-то вы очень грустные. Улыбнитесь, госпожа", – отреагировали подписчики.

Читайте такжеГордон показал фото "шахматных баталий" с детьми: в сети обратили внимание на его обувьНапомним, ранее жену Дмитрия Гордона заподозрили в четвертой беременности. Как известно, пара воспитывает троих совместных детей.

А до этого Алеся Бацман призналась, что за 10 лет брака у них с супругом не было конфликтов: ни разу не ссорились.

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