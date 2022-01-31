Алеся Бацман задрала одну ножку вверх.

Супруга украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - показала несколько фотографий, сделанных во время занятий спортом.

В кадре девушка позирует в розовых лосинах, черных шортах и футболке. При этом она лежит на коврике и задирает одну ножку вверх. Затем Алеся приняла другую позу, чтобы растянуть все свои мышцы.

"Хочется? Нет. Но надо", - прокомментировала Бацман свои снимки.

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Напомним, ранее жену Дмитрия Гордона заподозрили в четвертой беременности.

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