Супруги заинтриговали поклонников новым постом в Instagram.

Украинская ведущая и журналист Алеся Бацман показала новое фото со своим супругом Дмитрием Гордоном, на котором позирует в красном платье с глубоким декольте. А Дмитрий предстал в белой рубашке.

При этом поклонники обратили внимание не только на пикантную часть тела Алеси, но и на интригующую подпись к фото "Скоро мы вас удивим!" Фолловеры заподозрили, что Бацман может быть беременна четвертым ребенком.

Читайте такжеМужа украинской певицы подозревают в угоне авто"Алеся подарит Дмитрию ещё одного очаровательного ребёнка", "Может пополнение в семье?", "Красавцы", "Ждем с нетерпением", "Звучит отлично", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Стоит отметить, что у Алеси и Дмитрия уже есть трое общих детей. Также Гордон воспитывает и других детей от предыдущих браков.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон подержал супругу Алесю Бацман за пышную грудь.

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