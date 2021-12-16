Пара состоит в браке в течение 10 лет - с 2011 года.

Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман призналась, что за 10 лет брака они ни имели конфликтов и ни разу не ссорились.

Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу DOROTYE.

По словам Бацман, они с мужем по знаку Зодиака оба являются Весами, поэтому "в этом смысле тоже повезло".

"Я не люблю ссориться, не люблю кричать, вот это вот все вообще не про меня. Но он [Гордон] никогда не повысит голос, никогда не оскорбит, никогда не скажет какого-то слова, ну вы что, это фу", - говорит она.

Бацман также ответила на вопрос, является ли она сама эмоциональной и экспрессивной.

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"Я в этом смысле не классическая женщина", - отметила она, добавив, что всегда "находит способ и интонацию сказать то, что считает нужным и что думает".

"Мы часто спорим, при чем эти споры скорее о политических вещах", - добавила журналистка.

Отметим, Гордон и Бацман поженились в 2011 году, у них уже родились три дочери. От предыдущих браков у Гордона есть еще четверо детей.

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Автор: Виолетта Орлова