Завещания мировых звезд: кто хочет отдать миллионы собакам, а кто передал по наследству свой день рождения

Звезды добавили в завещания странные пункты.

Мировые звезды решили заранее написать завещания. Интересно, что в этих документах есть достаточно странные пункты.

Кто-то хочет, чтобы после его смерти все миллионы достались собаке, передает cosmo.ru.

Ким Кардашьян хочет выглядеть сногсшибательно на своих похоранах. Поэтому она завещала, чтобы перед ними ей сделали красивый макияж, прическу и маникюр. А также подобрали ей безупречный "лук".

"А вдруг я буду в таком плохом состоянии, что даже разговаривать не смогу, не то что формулировать свои желания? Мне хочется, чтоб мой макияж был безупречным, равно как и прическа, и маникюр. Я мечтаю выглядеть идеально в гробу", - призналась звезда.

Артист Фрэнк Синатра хочет, чтобы ему в гроб положили зажигалку Zippo, бутылку виски и 10 центов. Как видите, артист позаботился о своем существовании на том свете и сделал все, чтобы там ему тоже не было скучно. Также он хочет, что на его надгробном камне вырезали надпись "Все лучшее впереди".

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Телеведущая Опра Уинфри решила все свое состояние разделить между благотворительными фондами и собаками. Так, на содержание ее собак пойдет 30 миллионов долларов.

Автор романа "Остров сокровищ" Роберт Льюис Стивенсон передал дочери своего друга по наследству свой день рождения. Девочка всегда жаловалась, что не ощущает себя особенной в свой праздничный день, так как она его отмечала накануне Рождества. Поэтому Стивенсон решил порадовать малышку и передать ей свой день. Стоит отметить, что суд не разрешил передать по наследству дату своего рождения. При этом девочка все же стала отмечать свой праздник 13 ноября.

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Автор: УНИАН