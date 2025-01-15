Защитник "Азовстали" Михаил Дианов, которому приписывали роман с Олей Поляковой, впервые полностью показал свою новую возлюбленную.
44-летний мужчина ранее рассказывал, что уже сделал предложение избраннице. Однако Дианов скрывал лицо девушки и не называл ее имя. Но сегодня, 15 января, решил наконец показать любимую в своем Instagram.
"Вот такая она у меня", - подписал кадр защитник.
Реакция сети
Подписчики написали комплименты паре под фото:
- "Фото очень классное... Она красавица"
- "Такие красивые и счастливые глаза"
- "Счастья вам и взаимоуважения на долгие-долгие годы".
Что известно о Михаиле Дианове
Украинский военный Михаил Дианов с 2015 года является участником российско-украинской войны. Сначала он был в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, затем стал бойцом батальона морской пехоты и попал в российский плен. 21 сентября 2022 года Дианов наконец был освобожден из плена и вернулся в Украину.
К слову, военный уже был в браке с женщиной Ольгой. У экс-супругов есть общая дочь.
Напомним, ранее журналистка намекнула на роман Тины Кароль с известным певцом.