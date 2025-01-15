Мужчина опубликовал совместный кадр в сети.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов, которому приписывали роман с Олей Поляковой, впервые полностью показал свою новую возлюбленную.

44-летний мужчина ранее рассказывал, что уже сделал предложение избраннице. Однако Дианов скрывал лицо девушки и не называл ее имя. Но сегодня, 15 января, решил наконец показать любимую в своем Instagram.

"Вот такая она у меня", - подписал кадр защитник.

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Реакция сети

Подписчики написали комплименты паре под фото:

"Фото очень классное... Она красавица"

"Такие красивые и счастливые глаза"

"Счастья вам и взаимоуважения на долгие-долгие годы".

Что известно о Михаиле Дианове

Украинский военный Михаил Дианов с 2015 года является участником российско-украинской войны. Сначала он был в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, затем стал бойцом батальона морской пехоты и попал в российский плен. 21 сентября 2022 года Дианов наконец был освобожден из плена и вернулся в Украину.

К слову, военный уже был в браке с женщиной Ольгой. У экс-супругов есть общая дочь.

Напомним, ранее журналистка намекнула на роман Тины Кароль с известным певцом.

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