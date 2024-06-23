Певец объяснил, как они с любимой распределяют бытовые обязанности.

Известный украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, рассказал о быте с возлюбленной - танцовщицей Юлией Сахневич. Артист ответил, из-за чего они чаще всего ссорятся.

Как известно, звезды вместе уже 3 года. Позитив в очередной раз подчеркнул, что счастлив в отношениях с Юлией. Что касается быта, то он говорит, что у них нет четкого распределения домашних дел. Однако добавил, что обожает готовить, поэтому это его обязанность.

"Я очень люблю готовить. Поэтому чаще делаю это сам. Если говорить о белье (стирка - УНИАН), то это не самое любимое мое дело, поэтому занимается этим Юля", - поделился Алексей.

По словам исполнителя, домработницы у пары нет, они справляются с бытом самостоятельно. Но, как указал певец, задумываются над уборщицей, потому что переедут в большую квартиру, в которой сейчас идет ремонт.

Также Позитив снова напомнил о своем желании стать отцом. Знаменитости надеются, что вскоре в их семье произойдет пополнение. Напоследок Позитив добавил, что пытается быть лучшей версией себя в нынешних отношениях, но без ссор не обходится. Причиной он называет внимание, точнее его недостаток.

"Сейчас очень сложно пишутся песни. Поэтому порой хочется остаться на студии, чтобы доработать. Но кому из девушек такое может понравиться?" - указал артист.

К слову, Позитив и Сахневич долгое время скрывали свои отношения. Однако около месяца назад певец подтвердил роман с танцовщицей и опубликовал видео, на котором целует Юлию.

Напомним, ранее Позитив ответил, причастна ли танцовщица Сахневич к разрыву его брака с бывшей.

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