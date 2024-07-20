Стало известно, за что Александр получил штраф.

Известный украинский блогер Александр Волошин, известный своими скандальными выходками, получил крупный штраф. Звезда сети откровенно ответил, кто в этом виноват.

В своем Instagram Александр рассказал, что штраф связан с инцидентом, который случился в 2021 году. По словам блогера, тогда он работал с бухгалтершей, которая была подругой его мамы. Женщина вела финансовые дела знаменитости.

Дело в том, что тогда бухгалтер не заметила превышение лимита годового дохода и вовремя не перешла на другую группу ФЛП. За это блогер вынужден уплатить штраф в размере 350 тысяч гривен.

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"В 2021 году у меня работала бухгалтер, которая не контролировала лимиты по доходам. У меня вышло за лимиты какой-то группы на более миллиона гривен. Сейчас мне пришла выписка из налоговой. К тому же, понятно, что это все связано... Сейчас начнут проверять мои уплаты налогов и тому подобное. Я понял, что выяснили, что все платится, но нашли эту вещь, которую, честно говоря, я знал. Однако думал пронесет. Ведь превышение лимита - это же не нарушение закона, а просто затупил и не перешел вовремя на вторую группу. Штраф бессмысленный. И мне сейчас надо заплатить более 350 тыс. грн. Вот настолько сейчас меня все настигает", - поделился Александр.

В дополнение, он говорит, что много лет у них с бухгалтером не было договора о сотрудничестве. Следовательно, Волошин не может обвинять женщину в халатном отношении к своей работе. При этом блогер признается, что в 2021 году 350 тысяч гривен - это была колоссальная сумма для него, но сейчас он может оплатить штраф полностью.

"Бухгалтер, которая не проконтролировала лимит, это была подруга моей мамы. Но что ж, я денег с нее не возьму, у нас договора никакого не было. И я просто потерял на 350 тыс. грн из-за некомпетентности другого человека. На тот момент 200-300 тыс. грн для меня было вообще пи*д*. Я себе что-то так и рассчитывал, чтобы прошло чуть больше времени, я начну больше зарабатывать и эта сумма не будет для меня такой большой... Слава богу, так и произошло", - добавил Волошин.

Напомним, ранее Александра Волошина внесли в базу "Миротворец".

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