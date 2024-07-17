Звезда сети эмоционально отреагировал на такое решение.

Известный украинский блогер Александр Волошин оказался в базе "Миротворец". Причиной стали его скандальные высказывания о "мире" с Россией и завершении войны в Украине по "по правилам РФ".

Как известно, центр "Миротворец" - это общественная организация, которая исследует признаки преступлений против нацбезопасности Украины. Основатели базы отметили на сайте, что блогер "участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространял российскую пропаганду".

На сайте "Миротворец" упомянуты последние одиозные высказывания Волошина после удара россиян по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Тогда инфлюенсер, у которого более 1 миллиона подписчиков, говорил, что Украина якобы "не вывозит войну" и призывал "играть по правилам России".

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В своем Instagram блогер опубликовал пост с реакцией на внесение его в "Миротворец". Он был шокирован и сначала даже не поверил, что это правда. Александр говорит, что осознал свою ошибку и ранее уже извинился у всех украинцев, кого задел своими словами:

Меня сравнили с сепаратистом. Когда мне это сбросили, я сначала не поверил... Думал, что товарищ решил меня разыграть, но потом понял, что это правда. Я не знаю, как мне реагировать на это. Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться. Не знаю, что дальше делать и чего ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. При том, что я уже сто раз говорил, что я не прав и признал свою ошибку.

Звезда сети убежден, что попадание в "Миротворец" негативно повлияет на его репутацию и он станет "врагом народа". В дополнение, Волошин отметил, что категорически не согласен с обвинениями в распространении российской пропаганды и покушении на суверенитет Украины. Именно об этом говорится на сайте "Миротворец".

"Такое ощущение, что дело времени, когда меня просто упакуют на*уй, сделают врагом народа. Причем сделают так, чтобы люди реально в это поверили. Что-то придумают как это сделать. Сделать человека антигероем очень легко", - добавил инфлюенсер.

Напомним, ранее Рамина "набросилась" на Волошина за его призывы к миру с РФ.

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