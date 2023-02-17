Совсем недавно украинская блогерша Даша Квиткова сообщила о разводе с телеведущим Никитой Добрыниным. Тогда она сказала, что они до сих пор любят друг друга, но вместе быть не могут.
Девушка не исключала, что они могут воссоединиться, так как ходят к психологу и решают свои проблемы. Однако сейчас она заинтриговала поклонников новостью о том, что военный ВСУ подарил ей роскошный букет на День святого Валентина.
"Я до сих пор под впечатлением от этого букета и объясню почему. Военный находится сейчас на фронте. Там происходит просто ж*па, я даже представить не могу какая. Там нет вообще связи. Военный хотел прислать мне этот букет 14 февраля, связывался с менеджером, но просто не смог из-за связи. Он на передовой, но захотел сделать приятно и сделал", – поделилась Квиткова в инста-сториз.
Она не стала уточнять, какие отношения связывают ее с военным, при этом призвала не тратить время на мужчин, которые находятся рядом и ничего не делают, чтобы порадовать свою любимую.
"Обращайте внимание на тех мужчин, которые вами интересуются, делают вам приятно, о вас думают", - добавила Даша.
Развод Даши Квитковой
21 января стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались. Официально они не развелись, однако вместе не живут.
В интервью Маше Ефросининой девушка призналась, что они с Никитой часто ссорились, пытались "уколоть" друг друга. Эти отношения причиняли ей боль. Добрынин же сказал, что ничего страшного не произошло.
Они пытаются сохранить хорошие отношения ради сына Льва.