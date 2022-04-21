Телеведущая раскритиковала Киркорова за молчание о войне.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась в адрес российского артиста Филиппа Киркорова, призвавшего освободить нардепа Виктора Медведчука, которого 12 апреля задержала СБУ.

Ефросинина не понимает, как Киркоров, который снимался во многих фильмах студии "Квартал 95" сейчас может молчать о войне в Украине.

"Киркоров снимался в кино. Его нигде вообще не снимали в фильме, как производственная компания нашего нынешнего президента. Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, выписывает, вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас". Он снялся во всех комедиях. Ему хоть и маленькую, но роль писали. Он же просто как прилипало, как банный лист на ж*пе, потому что его в эту Украину просто манило", - сказала Ефросинина в интервью Наталье Мосейчук.

Она также задала вопрос Киркорову, почему он молчит о войне и поддерживает Медведчука.

"Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту освободите Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический? Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, дурака", - добавила Ефросинина.

Напомним, ранее и Андрей Данилко высказался в адрес Киркорова, поддержавшего Медведчука.

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