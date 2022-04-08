Российская певица вышла в прямой эфир в Instagram, где фанаты начали осуждать ее за ее пророссийскую позицию.

Российскую певицу Полину Гагарину пригласили приехать "с концертом" в обстреливаемую оккупантами Бучу, а также назвали убийцей. Такую негативную реакцию артистка получила из-за своего выступления в "Лужниках" в поддержку оккупации Крыма и войны в Украине.

Во время прямого эфира Полины Гагариной на ее официальной странице в Instagram на российскую пропагандистку посыпалось немало комментариев озлобленных пользователей.

Отметим, что 18 марта, в день так называемого "воссоединения Крыма с Россией" Гагарина выступила на концерте в "Лужниках". Своими действиями артистка показала, что поддерживает политику Путина касательно захвата украинской территории.

"Убийца!", "Когда концерт в Буче?", "Тварь", - писали пользователи.

Напомним, Полякова "разнесла" пропутинскую Гагарину - после выступления Гагариной в "Лужниках" Оля ей написала несколько "хороших" слов и добавила, что с этого момента она для нее умерла.

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