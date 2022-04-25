Российский актер Алексей Панин / Фото - Алексей Панин, instagram.com

Российский актер Алексей Панин, осуждающий агрессию РФ по отношению к Украине, прокомментировал ракетный обстрел Одессы, в результате которого погибли мирные жители. 

В своем Instagram-блоге Панин назвал президента страны-агрессора Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "уродами". 

"Эти два урода говорят о каком-то боге, когда в Одессу летит бомба. Пи**ец!", - написал Алексей Панин.  

Скриншот публикации Алексея Панина

Отметим, из-за ракетного обстрела Одессы оккупантами 23 апреля погибли 8 человек. Среди них - трехмесячный ребенок. 

Напомним, ранее Панин заявил, что Регина Тодоренко, как и другие отмалчивающиеся артисты, "переживает за свою ж*пу".

Вас также могут заинтересовать новости: