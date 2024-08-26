В сети распространили кадры с выступления артистки.

Известная сербская певица Милица Павлович засветила свое интимное место. Это произошло на днях во время одного из концертов артистки.

Сербская знаменитость показала женский половой орган во время выступления перед сотней зрителей. Поклонники сняли этот момент, а украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале "BespaLOVmedia" обнародовал это видео.

Павлович выступала в изысканном платье с блестками синего цвета. Она исполняла одну из своих песен и в этот момент фанаты заметили, что певица вышла на сцену без нижнего белья.

Видео дня

Сама артистка уверенно чувствовала себя на сцене и, похоже, не заметила, что предстала перед зрителями в откровенном платье и без трусиков. Следовательно, на видео попало интимное место звезды.

В сети отреагировали на откровенный "лук" артистки и оставили немало комментариев под роликом:

"Платье ее предало в этом случае"

"Так бежала к поклонникам, что забыла трусы надеть"

"Боковая часть платья, как моя последняя нервная клетка, держится как может, и изо всех сил. Это же надо так доверять платью"

"Роскошницу показала"

Что известно о Павлович

Милица стала известной благодаря участию в сербском музыкальном шоу "Zvezda Granda" (аналог "Фабрики звезд"). Ее дебютный альбом "Govor tela" вышел в 2014 году.

В течение своей карьеры она выпустила несколько альбомов и синглов, которые стали популярными в Сербии и других странах Балканского региона. Среди ее самых известных хитов "Tango", "Provereno", "Prastaj".

Напомним, ранее ведущий Анатолий Анатолич случайно "слил" свое интимное видео. Однако кадры сразу исчезли из сети, когда шоумен понял, что именно показал поклонникам.

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