Команда группы ответила, действительно ли Александра Зарицкая самостоятельно финансирует коллектив, а продюсер не участвует в его развитии.

Известная украинская певица и фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее объяснила, почему откладывает свадьбу с любимым, прокомментировала слухи вокруг сотрудничества коллектива с продюсером Юрием Никитиным. Исполнительница ответила, принимает ли он сейчас участие в развитии карьеры группы.

На днях распространились слухи, что артистка сейчас якобы за свой счет обеспечивает все расходы группы и пытается развивать проект. В это время Никитин, который с началом полномасштабного вторжения уехал за океан, якобы не занимается группой.

Инсайдеры сообщили блогеру-сплетнику Богдану Беспалому, что продюсер, живя в США, "забил" на коллектив и давно не участвует в создании новых хитов и их популяризации.

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Представители KAZKA уже успели отреагировать на такие заявления. В комментарии для Беспалова, который он обнародовал в своем Telegram-канале BespaLOVmedia, они опровергли такие слухи. По словам команды группы, в рабочих отношениях Никитина и коллектива ничего не изменилось.

Он продолжает работать с музыкантами и помогает им развиваться. А сама Зарицкая, мол, ежедневно находится на связи с продюсером, однако большая разница во времени все же порой является преградой для удачного взаимодействия.

"Никаких изменений в отношениях между артистами и компанией (включая ее руководителя Юрия Никитина) не произошло. Александра с ним на связи практически каждый день. Мешает только разница во времени", - говорится в заявлении представителей KAZKA, которое распространил звездный обозреватель.

Отметим, что KAZKA была создана в 2017 году. С тех пор его неизменной солисткой была Зарицкая, а также в состав коллектива вошел сопилкар Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш. Среди хитов группы, которые стали известными не только в Украине, но и за ее пределами, следующие: "Плакала", "Свята", "Мята", "Золото" и другие.

Напомним, ранее Александра Зарицкая ответила на слухи о беременности. Она призналась, что это был эксперимент и объяснила, почему решила заинтриговать подписчиков в сети.

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