Девушка объяснила, почему решила заинтриговать подписчиков в сети.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно спровоцировала слухи о вероятной беременности и замужестве, прокомментировала свои действия.

Не секрет, что артистка опубликовала фото в своем Instagram, которое подписала с интригой "Ничего не замечаете?". В комментариях подписчики сразу предположили, что девушка ждет первенца. Но певица наконец решила расставить все точки над "і" и призналась, что это был эксперимент.

"Мне было интересно, что люди заметят и что им на самом деле бросается в глаза. Люди не знали, что я помолвлена и писали о помолвке, и писали о беременности, хотя там реально животика почти не было видно", - сказала Александра в проекте "Тур звездами".

Однако Зарицкая добавила, что пока не ждет пополнения и полностью погрузилась в работу. Но в будущем хочет обязательно стать мамой.

"Мы планируем беременность, но пока что нет. Все выдыхаем! Мама работает".

К слову, Александра в отношениях с Павлом Тараненко. Мужчина уже ей сделал предложение и подарил кольцо. Влюбленные планировали свадьбу на июнь 2024 года, но потом решили перенести празднование. По словам Зарицкой, сейчас это не ко времени и пара хочет провести церемонию после победы Украины в войне.

Напомним, ранее группа KAZKA назвала условие для своего участия в "Евровидении".

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