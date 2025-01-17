Певицу раскритиковали пользователи и были шокированы ее поведением во время войны.

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss впервые за долгое время поделилась семейным контентом в сети. Правда, вместо комментариев с комплиментами от подписчиков, она получила порцию хейта. Звезду раскритиковали за ее поведение во время полномасштабного вторжения.

Исполнительница несколько месяцев назад выехала за границу к своему мужу - музыканту Валу Бебко. Мужчина, как известно, сбежал из Украины еще в начале большой войны и ни разу не возвращался на родину. Юлия оставалась в Украине и продолжала строить свою карьеру здесь, но неожиданно она изменила свое решение и сейчас также живет в Европе.

Супруги со своим 9-летним сыном Даниилом отправились на отдых. Они поехали на горнолыжный курорт. Санина в своем Instagram поделилась кадрами из отпуска, которые подписала лаконично: "Давно не виделись".

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На кадрах, которые обнародовала артистка, она показала, как они с мужем и сыном развлекаются на курорте. В частности, продемонстрировала умения мальчика, который довольно ловко уже умеет кататься на лыжах.

Однако такой контент не оценили пользователи в сети. Они засыпали исполнительницу негативными комментариями и упрекнули ее за показ роскошной заграничной жизни во время войны:

"По моему мнению, вы делаете ошибку. Градус напряжения общества слишком высок, можно обнулить карьеру в Украине неосторожными шагами"

"Да, не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе заграницей полной семьей"

"Да это факт, очевидно, что общество травмировано и нуждается в психологической поддержке. Но если это игнорировать и рисковать карьерой и благосклонностью, которую годами добывали тяжелым трудом? Ради чего? Так важно демонстрировать отдых с мужем в горах? Это неоправданный риск, не больше и не меньше"

"Это абсолютное неуважение к поклонникам выставлять в соцсетях своего уклониста, который свободно отдыхает за границей со всей своей дружной семьей".

"Патриотизм Юлиной семьи закончился. Вышиванки можно сбрасывать, уже за бугром. Мои дети с папой на море поехать не могут, как все остальные в стране. А тут бугай катается на лыжах"

Сама Юлия никак не отреагировала на упреки в сети. Она просто ограничили доступ к комментариям, чтобы больше не видеть критику.

Напомним, ранее группа The Hardkiss отменила концерт в киевском НСК "Олимпийский" и объяснил почему. Выступление артистов было запланировано на июнь 2025 года, но оно не состоится.

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