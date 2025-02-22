Артистка опубликовала доказательства их помощи военным.

Известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина после хейта из-за отдыха с мужем за границей во время войны вышла на связь и заговорила о помощи ВСУ. Знаменитость показалась с избранником - музыкантом и участником коллектива The Hardkiss Валом Бебко - и обнародовала доказательства их помощи воинам.

Супруги постоянно страдают от большого количества хейта в сети, особенно артист. Следовательно, в своем Instagram на фоне постоянной критики пара решила продемонстрировать, что помогает защитникам из-за рубежа.

Как указано в посте Саниной и Бебко, все полученные средства с прослушивания песни "Як ти?" на стриминговых сервисах они перечислили в благотворительный фонд "Повернись живим". На один из сборов исполнители отдали 200 тысяч гривен и обнародовали соответствующую квитанцию об этом.

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"Ваши прослушивания = донаты на ВСУ. На этот раз роялти с прослушиваний песни "Як ти?" мы направляем в фонд "Повернись живим" на актуальный сбор "Зброєносці". За 2023-2024 годы эта сумма составила 200 000 гривен. Слушая украинскую музыку, вы не только поддерживаете и мотивируете украинских исполнителей творить и инвестировать дальше в культуру, но и помогаете армии, как в этом случае. Где бы мы ни были и что бы с нами ни происходило - мы все часть одного целого. Берегите друг друга", - написали участники The Hardkiss.

Стоит указать, что под этим постом супругов почти невозможно встретить негативные комментарии. Украинцы благодарят звезд за помощь и за их творчество.

К слову, Юлия несколько месяцев назад выехала за границу к мужу, который живет в Европе уже более трех лет. Санина оставалась в Украине и продолжала строить свою карьеру здесь, но неожиданно она изменила свое решение и сейчас также живет за границей.

Напомним, ранее Юлия Санина ответила на нарекания в сети относительно отдыха с мужем за границей. Артистка прокомментировала упреки, что она "вывезла избранника из страны" и объяснила, когда он на самом деле выехал за границу.

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