УНИАН получил эксклюзивные кадры.

Украинскую певицу, фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину заметили с мужем за границей.

После слухов о том, что ее возлюбленный-музыкант Валерий Бебко сбежал за пределы Украины во время полномасштабной войны, супругов заметили в городе Малага, что находится в Испании. Эксклюзивным фото поделился с УНИАН инсайдер.

На кадре заметно, что Юлия и Вал сидят в аэропорту с чемоданом и рюкзаком. Пара что-то внимательно рассматривает в телефонах. Куда они направляются дальше - неизвестно.

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К слову, сама Санина до сих пор официально не комментирует все слухи вокруг своего мужа.

Что известно о побеге мужа Юлии Саниной и других участников The Hardkiss

В сети поговаривали, что весь мужской состав группы The Hardkiss еще в начале полномасштабного вторжения выехал за границу. В Украине осталась только Юлия, которая продолжает выступать, однако уже как сольный проект.

Позже коллектив анонсировал мировое турне и отправился на гастроли в полном составе. Однако певица отмечала, что сейчас группа переживает сложный период, но не вдавалась в подробности.

К слову, Юлия Санина познакомилась с Валерием Бебко в 2009 году. Через два года они официально оформили свои отношения. В 2015 году у супругов родился сын Данил.

Напомним, ранее солистка группы The Hardkiss впервые за два года показала 8-летнего сына.

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