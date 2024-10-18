Евгений Клопотенко отметил, что ему непонятна позиция блогеров Алхим и Субботы / коллаж УНИАН

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко резко высказался о скандально известных блогерах Анне Алхим и Спартаке Субботе, который сбежал за границу. Кулинар признался, что осуждает поступки инфлюенсеров.

Как известно, Спартак попал в скандал из-за своей лжи. Будучи соведущим проекта "Подкаст терапия", он называл себя психологом, кандидатом наук и говорил, что у него есть медицинское образование. Позже выяснилось, что Суббота врет и у него даже были интимные отношения с клиентками.

Клопотенко убежден, что когда публичные допускают ошибки, то важно выйти и извиниться за свой поступок, чего не сделал Суббота. Вместо этого он начал оправдываться и продолжать врать, а в результате вообще сбежал из Украины.

Что касается Алхим, то у нее принципиальная позиция относительно русского языка. Звезда сети отказывается переходить на украинский язык, за что неоднократно попадала в скандалы. Она продолжает слушать и смотреть российский контент и транслирует это в сети.

Анна Алхим / Скриншот из видео

Евгений говорит, что он не понимает такой позиции на третий год полномасштабного вторжения. Ресторатор считает, что Анна при первой возможности может предать Украину, поэтому не доверяет ей.

"Алхим, она говорит, у нее там рейтинги. У нее куча фолловеров таких, как она. Я ее не понимаю, зачем из нее делать звезду. Со Спартаком - он стал прямо в протесте, общался на украинском, перешел на русский. Так и работает. Алхим вернется, увидишь, как только что-то произойдет, она будет за русню, увидишь. Это понятно. Что Спартак Суббота свалил, говорю честно, это такие люди, которые на половинку туда, сюда, они точно в первый же момент тебя сдадут, предадут тебя. Это точно так работает. Это классика", - отметил Клопотенко.

Евгений Клопотенко / Скриншот Instagram

По мнению кулинара, всегда берет верх порядочность и человечность, но когда то или иное публичное лицо идет в протест, это свидетельствует, что оно может предать своих граждан. А также ресторатор убежден, что все предатели работают по одному и тому же принципу: сначала провоцируют украинцев, а потом придумывают причины для побега.

"Всегда верх берет порядочность и сознание. Например, ты берешь говоришь: "Я общаюсь на русском языке, мне трудно, я хочу учить, я понимаю важность этого, я могу, но все же у меня нет пока силы, нет желания, потому что я выбираю такую жизнь". Ты нормально говоришь эти вещи, ты становишься нормальным человеком. Ты позицию свою высказываешь. Когда ты начинаешь агрессировать, кричать, говорить. Так оно не работает. Я тебе скажу честно, я могу вычислять предателей за две секунды, потому что они все работают по одному. Потому что никто не говорит четкую и понятную позицию", - подытожил Евгений.

Напомним, ранее Слава Демин объяснил, почему взял интервью у Алхим и Субботы. Он резко ответил на хейт в сети.

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