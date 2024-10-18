Шеф-повар объяснил, почему у него негативное отношение к этим звездам сети.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко резко высказался о скандально известных блогерах Анне Алхим и Спартаке Субботе, который сбежал за границу. Кулинар признался, что осуждает поступки инфлюенсеров.

Как известно, Спартак попал в скандал из-за своей лжи. Будучи соведущим проекта "Подкаст терапия", он называл себя психологом, кандидатом наук и говорил, что у него есть медицинское образование. Позже выяснилось, что Суббота врет и у него даже были интимные отношения с клиентками.

Клопотенко убежден, что когда публичные допускают ошибки, то важно выйти и извиниться за свой поступок, чего не сделал Суббота. Вместо этого он начал оправдываться и продолжать врать, а в результате вообще сбежал из Украины.

Что касается Алхим, то у нее принципиальная позиция относительно русского языка. Звезда сети отказывается переходить на украинский язык, за что неоднократно попадала в скандалы. Она продолжает слушать и смотреть российский контент и транслирует это в сети.

Евгений говорит, что он не понимает такой позиции на третий год полномасштабного вторжения. Ресторатор считает, что Анна при первой возможности может предать Украину, поэтому не доверяет ей.

"Алхим, она говорит, у нее там рейтинги. У нее куча фолловеров таких, как она. Я ее не понимаю, зачем из нее делать звезду. Со Спартаком - он стал прямо в протесте, общался на украинском, перешел на русский. Так и работает. Алхим вернется, увидишь, как только что-то произойдет, она будет за русню, увидишь. Это понятно. Что Спартак Суббота свалил, говорю честно, это такие люди, которые на половинку туда, сюда, они точно в первый же момент тебя сдадут, предадут тебя. Это точно так работает. Это классика", - отметил Клопотенко.

По мнению кулинара, всегда берет верх порядочность и человечность, но когда то или иное публичное лицо идет в протест, это свидетельствует, что оно может предать своих граждан. А также ресторатор убежден, что все предатели работают по одному и тому же принципу: сначала провоцируют украинцев, а потом придумывают причины для побега.

"Всегда верх берет порядочность и сознание. Например, ты берешь говоришь: "Я общаюсь на русском языке, мне трудно, я хочу учить, я понимаю важность этого, я могу, но все же у меня нет пока силы, нет желания, потому что я выбираю такую жизнь". Ты нормально говоришь эти вещи, ты становишься нормальным человеком. Ты позицию свою высказываешь. Когда ты начинаешь агрессировать, кричать, говорить. Так оно не работает. Я тебе скажу честно, я могу вычислять предателей за две секунды, потому что они все работают по одному. Потому что никто не говорит четкую и понятную позицию", - подытожил Евгений.

Напомним, ранее Слава Демин объяснил, почему взял интервью у Алхим и Субботы. Он резко ответил на хейт в сети.

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