По словам блогера Беспалова, он выехал недавно.

Известный украинский психолог Спартак Суббота, который позиционирует себя как психотерапевт по когнитивно-поведенческой терапии, сбежал за границу во время войны.

Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале.

"Любитель "русского мира" и всего русского Спартак Суббота все же на днях незаконно выехал из Украины, заплатив пограничникам взятку", - написал Беспалов.

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Он также рассекретил европейский город, в который поехал 32-летний Суббота с женой.

"Сейчас он находится со своей женой в Барселоне. Эта п*скуда, которая унижает украинский язык, культуру, восхищается "силой" Путина будет получать документы, как украинский беженец. Понимаете сюр ситуации? Человек, который ненавидит Украину, будет получать льготы именно как украинец", - добавил Беспалов.

Сам Спартак пока официально не комментировал эту ситуацию.

Что известно о Спартаке Субботе

Спартак Суббота стал достаточно популярным в Украине благодаря своим психологическим подкастам с Женей Яновичем. Однако в апреле 2023 года психотерапевт Илья Полуденный опубликовал на YouTube расследование о нем. В ролике говорилось об отсутствии у мужчины медицинского образования. Более того, подловили Спартака и на лжи, что он работал в Службе безопасности Украины. Оказалось, что это была частная структура "Союз безопасности Украины". Также в МОН заявили, что получили запрос о достоверности копий документов об образовании, выданных на имя Субботы. Но позже выяснилось, что в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют, а свидетельство ему не выдавалось.

Напомним, ранее скандальный Спартак Суббота заявил, что не пойдет служить и назвал причину.

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